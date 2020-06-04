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04.06.2020 21:29
Рубрика: Власть

Лукашевич: Москва обеспокоена применением силы против журналистов в США

Текст: Алексей Чуриков
Сиэтл. Фото: REUTERS/Lindsey Wasson Сиэтл. Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Сиэтл. Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Москве обеспокоены неоправданным применением силы правоохранительными органами США против мирных демонстрантов и журналистов.

Фото: REUTERS
Вторая неделя массовых протестов в США началась с новых столкновений

"Мы всегда делали акцент на том, что любые акции протеста должны носить мирный характер, всегда жестко осуждали насилие со стороны участников таких акций. Вместе с тем в данном случае с тревогой отмечаем, что наряду с грабителями и хулиганами американские правоохранители с подачи властей разгоняют и мирные демонстрации, неоправданно применяя при этом силу как против протестующих, так и журналистов, делающих репортажи с места событий", - цитирует Лукашевича РИА Новости.

Постпред отметил, что местные правозащитные организации с начала протестов зафиксировали порядка 100 нападений на репортеров в десятках городов страны. Лукашевич напомнил властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов. "А также свободы выражения мнения и равного доступа к информации для всех. На это же указал и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который 1 июня выразил серьезную обеспокоенность "волной насилия" в этой стране против представителей прессы", - заявил Лукашевич.

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