Власти Кубы осудили новые санкции США

"Я категорически отвергаю объявленные госсекретарем США Майком Помпео санкции против семи кубинских организаций. Эти санкции направлены на то, чтобы навредить кубинским семьям", - написал Родригес. "Позорно и преступно усиливать блокады во время борьбы с пандемией COVID-19", - пристыдил американцев глава кубинского МИД.

Ранее госсекретарь Майк Помпео объявил о расширении ограничительного списка США против Кубы, куда были внесены 7 кубинских организаций, которые, как считают в Вашингтоне, связаны с властями и военными. "Мы продолжим ограничивать денежные потоки, которые текут в карманы тех, кто угнетает народ Кубы", - разъяснил суть новых рестрикций Помпео на своей странице в Twitter.

На деле речь идет отнюдь не о борьбе за демократию, а о сознательном ухудшении положения рядовых кубинцев, которые и так переживают непростые времена на фоне вызванного мерами по борьбе с коронавирусом экономического кризиса. Среди попавших под ограничения организаций, например, финансовое учреждение Fincimex, через которую рядовые жители Острова получали денежные переводы от своих родственников, эмигрировавших ранее в США. Для десятков тысяч кубинских семей подобные переводы являются важнейшим источником доходов.

"Кубинцы должны сами решать, что делать с собственными деньгами", - говорится в опубликованном на сайте госдепа заявлении. Вот только в нем не указано, о каких "собственных деньгах" теперь идет речь и чем именно должны распоряжаться кубинцы, которых теперь лишили помощи от своих родственников.