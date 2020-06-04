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04.06.2020 09:03
Рубрика: Легковые авто

Могут ли оштрафовать за разукомлектованную машину

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Геннадий Мельник/РИА Новости Фото: Геннадий Мельник/РИА Новости
Фото: Геннадий Мельник/РИА Новости

В большинстве дворов можно видеть брошенные разбитые машины. Хозяева никак не продадут их на запчасти и используют общественное пространство как место для хранения автохлама.

Тем временем, в проекте нового КоАП появилась статья, предусматривающая штраф за разукомплектованный автомобиль. Но сначала нужно выяснить, что означает этот термин.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Есть постановление столичного правительства № 569-ПП. В нем говорится, что в эту категорию входят автомобили, у которых нет одной или нескольких кузовных деталей, предусмотренных конструкцией. Это не только двери, замки, но и стекла, колеса, внешние световые приборы. Если автомобиль сгорел, он тоже признается разукомплектованным, пишет aif.ru. А еще автомобиль может быть признан брошенным - для этого он должен иметь характерные признаки долгого пребывания без движения.

Какой штраф может быть наложен за подобный автомобиль? Часть 1 статьи 16.10 новой редакции КоАП предусматривает предупреждение или штраф 1-3 тысячи рублей. Закон еще не принят, но на местном уровне во многих регионах уже есть соответствующие документы, позволяющие бороться с брошенными во дворах машинами.

Фото: Сергей Куксин
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Вышеупомянутое постановление №569-ПП прописывает ответственных за наведение порядка в этой сфере в столице. Управы районов организуют комиссию по обследованию автомобиля, установлению собственника, составлению акта и обращения брошенной машины в собственность города.

Что делать жителям тех регионов, у которых нет местной нормативной базы, регулирующей этот вопрос? Борьба с автохламом занимает много сил. Многим даже приходилось доводить это до суда. Поэтому новая редакция КоАП, когда она будет принята, облегчит жизнь в этом отношении по всей стране сразу.

#авто