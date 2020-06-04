Указ мэра Москвы от 4 июня 2020 года № 66-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ, от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ, от 9 апреля 2020 г. № 41-УМ, от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ, от 18 апреля 2020 г. № 44-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 28 апреля 2020 г. № 51-УМ, от 30 апреля 2020 г. № 53-УМ, от 7 мая 2020 г. № 55-УМ, от 21 мая 2020 г. № 59-УМ, от 27 мая 2020 г. № 61-УМ), дополнив указ пунктом 20.12 в следующей редакции:

"20.12. С 5 июня 2020 г. возобновляется работа центров информирования по переселению в рамках Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.".

2. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указов Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ, от 7 мая 2020 г. № 56-УМ, от 12 мая 2020 г. № 57-УМ, от 21 мая 2020 г. № 60-УМ, от 27 мая 2020 г. № 62-УМ), дополнив приложение к указу пунктом 4.7 в следующей редакции:

"4.7. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

4.7.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.7.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7.3. Дата рождения.

4.7.4. Контактный номер телефона.

4.7.5. Адрес электронной почты (по желанию).

4.7.6. Для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, - государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

4.7.7. Для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты.

4.7.8. Наименование филиала Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" (далее - МФЦ).

4.7.9. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес МФЦ).".

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







