Можно брать. Дорогие смартфоны Samsung подешевели в России

Сразу несколько официальных продавцов гаджетов Samsung в России снизили цены на смартфоны флагманской линейки Galaxy S20, включая базовую модель S20, продвинутую Galaxy S20+ и топовую Galaxy S20 Ultra со 108-мегапиксельной камерой.

Фото: Samsung

В середине мая официальные цены на эти устройства, наоборот, выросли. Если на старте продаж Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra стоили 70, 80 и 100 тысяч рублей, то к концу весны все они подорожали на 10 тысяч рублей - до 80, 90 и 100 тысяч соответственно (в официальном интернет-магазине Samsung и у многих официальных продавцов).

Теперь же цены снова снижаются. Например, онлайн-магазин Samsung уронил стоимость S20 и S20+ до 70 и 75 тысяч рублей. В магазинах "Эльдорадо", "М.Видео" и "Связной" базовую S20 можно купить за 60 тысяч рублей - в одних случаях это выглядит как акция, в других - как скидка по бонусной карте. За Galaxy S20+ в этих и ряде других магазинов просят 65 тысяч рублей, цены на Galaxy S20 Ultra стартуют от 90 тысяч. Все модели имеют 128 Гб встроенной памяти.

Как мы и говорили - достаточно было подождать три месяца. Даже чуть меньше.

Кто составит им конкуренцию? В таких ценовых категориях сложно мыслить только техническими характеристиками, и на ум приходят только новые iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Например, iPhone 11 в модификации 128 Гб продается за 64990 рублей у крупных продавцов и за 57-58 тысяч - у торговцев помельче. А iPhone 11 Pro с 256 Гб памяти можно купить за 87 тысяч рублей - дешевле Galaxy S20 Ultra.