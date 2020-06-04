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В Сети появился новый образ Волка из "Ну, погоди!"

Новости
    04.06.2020, 15:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На "Союзмультфильме" прокомментировали публикацию в Сети нового образа Волка из "Ну, погоди!"

Как уточнял Telegram-канал Mash, изображение данное было разослано актерам, проходящим кастинг на озвучку перезапуска культовой советской анимационной серии.

На студии пояснили: данный модный образ серого хулигана - не окончательный, а лишь один из десятков. В настоящее время "Союзмультфильм" ведет активную работу над визуальным решением ребута "Ну, погоди!", и к одному только образу Волка художники студии создали уже более пятидесяти разных эскизов.

Так как сериал будет не прямым продолжением классической версии, созданной Котеночкиным, а ее перезапуском, "творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля", - пояснили ТАСС в пресс-службе студии. Заверив, что работа над первыми сериями проекта продолжается.

Всего запланированы 52 новых эпизода. При этом протагонистам предстоит действительно серьезное обновление - Волка и Зайца сделают "актуальными, понятными современному поколению", но основные идеи оригинала при этом сохранятся.

Премьеру, предположительно, стоит ждать в конце лета или начале осени.

История "Ну, погоди!" началась в 1969-м, когда Геннадием Сокольским был снят "нулевой" его эпизод - для альманаха "Веселая карусель". Премьера же первой полноценной серии - "В городе и на пляже" - состоялась 14 июня того же года.

Примечательно, что Котеночкин хотел, чтобы Волка озвучивал Владимир Высоцкий, но "наверху" идею завернули. В итоге роль отошла к Анатолию Папанову.

Ранее студия показала продолжение "Умки".

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