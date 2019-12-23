Видео: вышло продолжение легендарного советского мультфильма "Умка"

На официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм", как и анонсировалось, опубликована третья часть легендарного советского мультфильма про дружелюбного белого медвежонка Умку, трогательно хороводящегося с юным мальчиком-чукчей.

Семиминутный незатейливый проект называется "Умка на елке", и релиз его приурочен к пятидесятилетию оригинального фильма.

По сюжету меланхоличное молодое животное вновь отправляется на поиски друга, после недолгих и странных приключений обнаруживая его на праздновании Нового года и тут же приступает скучать по маме. Вследствие чего оперативно транспортируется ледоходом папы-капитана мальчика-чукчи к маме-медведице обратно на льдину.

Фоном звучит прославленная колыбельная, в этот раз - в исполнении Ларисы Долиной.

Мнения о произошедшем - традиционно неоднозначны. "50 лет... Медведь летел на вертолете... Страны уже нет... Но они встретились... Пожалуйста, завершите и все остальные Истории!!!", "Бездушный новодел, как и новое "Простоквашино", "Смотрю комментарии и понимаю что у людей нет вкуса, самый первый мульт вышел 1969, а сейчас уже 2019 (2020) и авторы даже анимацию и графику не подняли. Испортили все представление о премьере "Умки", "Класс!!! Очень здорово получилось", "За что? За что вы так? Союзмультфильм, вы что, некрофилы? Нельзя так классику портить", "В старом мультике, была душа. Продолжение, больше похоже на китайскую подделку, посмотрел и забыл", "Молодцы! Справились!" - расходятся в оценках пользователи (редакция - авторская).

Ранее сообщалось, что зрителя ждут возрождения "Пети и волка" и альманаха "Веселая карусель".