Названа самая популярная операционная система

Аналитическая компания NetMarketShare назвала список самых популярных операционных систем в мире. Ей ожидаемо стала Windows 10 - по данным агентства, она установлена на 57,83% компьютеров в мире. На втором месте оказалась Windows 7, ее доля составляет 24,28%. Третье место заняла Windows 8.1 c долей всего 3,06%.

Что касается Mac OS, то самой популярной "яблочной" операционной системой стала MacOS Mojave, выпущенная почти два года назад - ее доля составила 2,46%. Аналитики объясняют популярность Windows 7 элементарной привычкой - многие пользователи не хотят "переезжать" на Windows 10 из-за того, что Microsoft ее слишком часто обновляет.

Напомним, что выход Windows 7 состоялся почти 11 лет назад: в июле 2009. А 14 января компания из Редмонда официально признала "семерку" устаревшей: такая ОС не получает регулярные обновление, а еще по ней не оказывается техническая поддержка.