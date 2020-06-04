Песков констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в России

В целом по России ситуация с распространением COVID-19 улучшается, динамика положительная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя прогноз мэра Москвы Сергея Собянина о возвращении столицы к нормальной жизни через год, он заметил, что "с прогнозами должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, медиков и эпидемиологов". И эта информация у Сергея Собянина применительно к Москве есть.

В целом же, говоря о всей стране, специалисты констатируют положительную динамику, отметил Песков.

"Ситуация стабилизируется и постепенно улучшается", - оценил он.

"С прогнозами по стране все выступают весьма осторожно", - также добавил пресс-секретарь главы государства.