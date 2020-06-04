Полиция задержала 12 протестующих у посольства США в Греции

В столице Греции полиция задержала 12 анархистов за участие в беспорядках у посольства США.

Акция протеста, организованная в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, в целом проходила спокойно. Около трех тысяч человек прошли колонной от стен парламента в центре Афин до американского диппредставительства.

Около посольства из толпы выделилась группа, которая начала забрасывать стражей порядка коктейлями Молотова и камнями. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ. Анархисты подожгли на улицах мусорные баки и разбили две витрины магазинов в престижном районе Колонаки. Об этом пишет ТАСС.