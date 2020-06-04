Попова: Единой вакцины от коронавируса не будет

По словам Поповой, которые приводит агентство ТАСС, будет целый спектр вакцин и препаратов. При этом глава ведомства считает, что озвучивать сроки их появления пока рано. "Озвученные сроки - это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато", - отметила Попова.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на пресс-брифинге для русскоязычных журналистов отметил, что на данный момент у ВОЗ нет конкретного срока разработки вакцины.

"Делаются огромные усилия, чтобы ускоренно разработать вакцину. К этой работе подключены видные учёные и лучшие научно-исследовательские и фармацевтические компании всего мира. В то время, пока мы ждем вакцину, идет работа над методом лечения больных. Никого не оставить без внимания - это один из приоритетов ВОЗ во всем, что мы делаем", - подчеркнул Клюге. И как только вакцина появится, ВОЗ сделает все, чтобы она была распределена на справедливой основе. Иными словами в ВОЗ считают, что страна, которая первой изобретет вакцину, должны поделиться ею с другими странами.

"В рамках Стратегической группы экспертов по иммунизации была создана рабочая группа по вакцинам и вакцинации против COVID-19. Одна из ее целей - обеспечение равноправного доступа к вакцинам. ВОЗ также поддерживает идею создания глобального пула по правам на данные, знания, технологии для доступности новых методик, технологий, вакцин и схем лечения", - подчеркнул представитель ВОЗ.