Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.06.2020 12:46
Рубрика: Легковые авто

Продажи новых автомобилей в России в мае резко упали

Текст: Евгений Гайва
В мае 2020 года было продано 63 033 автомобиля, что на 51,8 % меньше, чем в мае 2019 года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

"В этом месяце мы вновь наблюдаем значительное снижение продаж новых автомобилей - на 51,8% по сравнению с маем 2019 года, что неудивительно, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца", - приводит пресс-служба слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
ГАИ сможет провести контрольную закупку карты диагностики машины

Он отметил, что технические центры смогли возобновить работу, потому поток клиентов начал понемногу расти.

Самыми продаваемыми моделями в мае стали Lada Granta (5726 шт.), Lada Vesta (4475 шт.), Kia Rio (3655 шт.), Hyundai Creta (3243 шт.), Volkswagen Polo (2158 шт.).

В июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация улучшится, считают в АЕБ.

К тому же постепенному восстановлению рынка во втором полугодии будет способствовать реализация первого пакета мер государственной поддержки.

Мародера, угнавшего в США редкий BMW, остановил столб