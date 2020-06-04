Продажи новых автомобилей в России в мае резко упали

"В этом месяце мы вновь наблюдаем значительное снижение продаж новых автомобилей - на 51,8% по сравнению с маем 2019 года, что неудивительно, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца", - приводит пресс-служба слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля.

Он отметил, что технические центры смогли возобновить работу, потому поток клиентов начал понемногу расти.

Самыми продаваемыми моделями в мае стали Lada Granta (5726 шт.), Lada Vesta (4475 шт.), Kia Rio (3655 шт.), Hyundai Creta (3243 шт.), Volkswagen Polo (2158 шт.).

В июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация улучшится, считают в АЕБ.

К тому же постепенному восстановлению рынка во втором полугодии будет способствовать реализация первого пакета мер государственной поддержки.