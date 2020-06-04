Депутат МГД оценил перспективы развития предпринимательства после пандемии коронавируса

Пандемия создала новые стандарты ведения бизнеса, теперь квалифицированные кадры будут играть существенную роль. Об этом в интервью ТАСС рассказал депутат Мосгордумы, почетный работник промышленности Москвы Андрей Титов.

"Длительный простой не мог не сказаться на состоянии бизнеса. Есть отрасли, в которых особенно сложно. Это, конечно, ресторанный бизнес, а также сфера услуг. В промышленности пока ситуация заметно лучше. Принципиально важным было решение о возобновлении работы промышленных предприятий с 12 мая. Уже в первые дни к работе вернулось больше 90% компаний", - отметил Андрей Титов.

Он добавил, что те меры поддержки, которые были приняты властями, существенно смягчили финансовые потери бизнеса. "В помощь московскому бизнесу власти города приняли три пакета мер поддержки общим объемом 85 млрд рублей - это очень серьезные деньги, сравнимые по размеру с бюджетом некоторых городов. Целый ряд отраслей получил налоговые льготы и послабления по уплате арендных платежей. В числе отраслей, получивших поддержку, - уже упомянутые рестораны, сфера услуг, гостиницы, торговля. Получили помощь компании из сферы физической культуры и спорта, выставочной, образовательной деятельности, досуга, туризма. Почти 35 тыс. организаций воспользовались различными формами поддержки к середине мая. В этих компаниях работают более 750 тыс. человек", - сказал Андрей Титов.

Но промышленным предприятиям еще только предстоит столкнуться со снижением финансовых показателей, считает депутат. По его словам, с начала пандемии все предприниматели, особенно мелкие и средние, почувствовали напряжение, но у промышленных и производственных предприятий кризис немного отложен, как и спрос, который отложился на два месяца. По своей компании депутат видит, что только сейчас она начинает сталкиваться с отсутствием заказов. "Естественно, начинаем оптимизировать наши технологические цепочки, уменьшать потери, сокращать всевозможные накладные расходы. А вообще, если честно, готовимся к худшему. Сейчас для промышленных предприятий начинается кризис", - рассказал Андрей Титов.

Андрей Титов поделился соображениями относительно того, как компании будут преодолевать трудные времена, стремясь выйти из кризиса с наименьшими потерями, подчеркнув, что на первый план должны выйти инновационные решения. "Именно инновации смогут использовать условия кризиса после пандемии как трамплин для развития", - сказал он.

Компаний станет намного больше, они будут развиваться быстрее, чем сейчас. В приоритете будет удаленная работа, потому что инновация скоро станет творчеством: чем больше творчества у инженера, тем больше появляется инноваций. Творческого человека, считает депутат, нельзя зажать в кабинете. "Мне кажется, что очень большой плюс пандемии именно в том, что люди стали более остро мыслить, в том числе я. Ищу пути, и у меня, по-моему, пока получается. Инновационный бизнес будет рассасываться из офисов по таким творческим мастерским", - поделился Андрей Титов.

Что касается проблем малого и среднего бизнеса, то для него была развернута городская программа рефинансирования кредитов и кредитования. При рефинансировании компенсируется 6% ставки, при кредитовании - 8%. Депутат отметил, что уже выделено кредитов почти на 2,5 млрд рублей, на рассмотрении находятся заявки от 18 тыс. субъектов предпринимательства почти на 200 млрд рублей. Число новых льготных кредитов растет каждый день. Мои этом консультации малый бизнес может получить на сайте mbm.mos.ru, где работает сервис госучреждения "Малый бизнес Москвы". С начала года предпринимателям было дано более 50 тыс. консультаций. В марте на сайте появилась горячая линия по вопросам поддержки бизнеса - за время пандемии на нее было направлено 15 тыс. анкет и звонков.

Андрей Титов подчеркнул, что принятые меры стали по настоящему весомым подспорьем для предпринимателей. "Малому и среднему бизнесу без исключения снизили социальные налоги с зарплаты - и эту поддержку ощутили все предприятия", - рассказал он, добавив, что особая поддержка оказывается высокотехнологичным компаниям и производствам.

"Их объединяет Московский инновационный кластер, в котором уже сейчас более 2,5 тыс. участников. Как правило, в таких компаниях работают от пяти до десяти человек. И здесь есть плюс этой пандемии - будет рождаться много таких компаний, эти компании будут между собой конкурировать, быстрее будут находить новые решения. Свободная экономическая зона в Зеленограде была в федеральном подчинении на протяжении десяти лет. Когда площадку полностью переоформили на Москву, она стала называться "Технополис "Москва", 90% площадей уже заняты компаниями. Практически все желающие уже вошли в качестве резидентов. Мало того, за последний год там открылось капитальное строительство цехов, - считает он. - Во время пандемии компаниям, находящимся в технополисе, уже оказали серьезную поддержку - в два раза была снижена ставка аренды 100 компаниям, приостановившим деятельность. Я нахожусь в постоянном контакте с руководством технополиса и знаю, что к настоящему моменту практически все площадки, отведенные для проекта, заняты арендаторами и участниками. А это значит, что в скорой перспективе мы сможем говорить об увеличении предложений по работе. Полагаю, объем и адреса поддержки предприятий могут быть расширены, на что я очень надеюсь. Это позволит не только сохранить имеющиеся рабочие места и предприятия, но и создать новые".

Оценивая перспективы развития бизнеса в целом, Андрей Титов подчеркнул, что произошедшие изменения во многом необратимы, и к ним необходимо адаптироваться.

"Уже сейчас, анализируя происходящее в России и в других странах, можно выделить несколько трендов, которые определят будущее бизнеса после эпидемии коронавируса. Во-первых, ключевую роль будут играть высококвалифицированные кадры. Это - основа успеха. Лидировать в новом мире будут компании с высокотехнологичными производствами. Такие производства требуют привлечения высококвалифицированной рабочей силы. Власти Москвы и раньше уделяли большое внимание развитию высокотехнологичного бизнеса, предоставляли ему дополнительные льготы и поддержку, продолжили оказывать ее непосредственно во время пандемии и готовы продолжать ее в дальнейшем. Во-вторых, нас ожидает скачок в цифровизации. Все большее количество вопросов будет решаться онлайн", - заметил он.

Пандемия создала новые стандарты ведения бизнеса, сказал Андрей Титов. "Неизбежное урезание издержек - это в первую очередь повышение эффективности и конкурентоспособности, и цифровые технологии будут здесь крайне востребованы. У бизнеса, который работает в Москве, есть преимущество - цифровые сервисы в городе очень развиты, большая часть москвичей использует интернет в быту и по работе, а пандемия вынудила многих из тех, кто отказывался от использования современной техники, освоить ее. В-третьих, удаленное ведение дел стало нормой. В ближайшее время популярность дистанционной работы вырастет еще сильнее. Такой формат выгоден как бизнесу, поскольку позволяет сократить издержки, так и работникам, которым не нужно тратить время на дорогу. Можно ожидать, что в Москве эта тенденция будет особенно заметна. Вырастет спрос на организацию полноценных домашних рабочих офисов, повысится спрос на коворкинги. Кстати, для Зеленограда это особенно хорошо. Возможно, из 25% рабочего населения, которое каждый день вынуждено уезжать в Москву на работу, солидный процент сможет оставаться у себя дома", - сказал депутат.

По его прогнозам, бизнес начнет инвестировать в безопасность и здоровье сотрудников. Причем вначале это будут вынужденные меры, проводимые по требованию властей, но в среднесрочной перспективе эти вложения окупятся. Будет расширяться практика сотрудничества государства и предпринимателей. Основу для такого партнерства заложат проекты в области общественного здоровья, такие как выборочные тестирования на коронавирус, которые проводятся сейчас на московских предприятиях. Часть расходов компенсируется государством, часть оплачивается предпринимателями".

"Пандемия - это начало кризиса. Будут последствия остановки производств, приостановки сферы обслуживания. Два месяца все стояли - многие потеряют работу. Сейчас люди будут искать новые пути применения для себя. Надеюсь, что многие просто пойдут в инновационный бизнес либо начнут открывать свои фирмы. Есть у меня такое предположение, потому что в 1998 году очень много таких предпринимателей появилось, в 2008 году - тоже. Надеюсь, что и сейчас люди, которые останутся без работы, но с таким трудоспособным возрастом, они руки не опустят, а будут придумывать, как себя занять, и скорее всего, большинство ниш будет в инновационном бизнесе, так как там еще не все они заняты", - заключил Андрей Титов.