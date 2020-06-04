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04.06.2020 16:28
Рубрика: ЧП

Машину блогера остановили в Москве за раскраску под автомобиль СК

Текст: Владимир Баршев
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

В некоторых СМИ прошла информация, что на Кутузовском проспекте была остановлена машина блогера, на которую были нанесены цветографические схемы Следственного комитета.

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Как подтвердили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве, действительно такое происшествие имело место 24 мая. Был остановлен автомобиль, на который были нанесены цветографические схемы служебных автомобилей Следственного комитета. Как было установлено, автомобиль этому ведомству не принадлежит, а зарегистрирован на частое лицо. За рулем, правда, находился не собственник. В отношении водителя было составлено несколько протоколов, в том числе его обязали удалить все знаки отличия с кузова машины.

Как сообщают некоторые СМИ, автомобиль принадлежит известному блогеру Гусейну Гасанову. Его самого в машине не было.

Напомним, что чуть более месяца назад в Москве задержали автомобиль, раскрашенный под никому неизвестный "Отдел по борьбе с коронавирусом". При этом за рулем находился 25-летний собственник, права которого числились утраченными.