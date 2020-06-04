Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается

Всплеска заболеваемости COVID-19 в связи с ослаблением противовирусных ограничений в Москве не ожидается. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, чтобы всплесков не было, введены определенные ограничения по графику прогулок. А избежать переполненности улиц и парков, открытых с 1 июня, помогла ненастная погода.

"И это дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска всплеска массовых заболеваний в ближайшее время", - сказал градоначальник.

Мэр отметил, что с отменой ограничительных мер скорей всего "ничего плохого, не случится". Ведь меры отменяются плавно.

По словам мэра, в Москве немного выросло число госпитализаций с COVID-19, но "это не критичная история". Для пациентов, заразившихся коронавирусом, в столице сейчас доступны 17 тысяч коек. А 6 тысяч коек в лечебных учреждениях уже перепрофилировали обратно для обычной работы стационаров.