Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 19:18
Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета 19:14
Глава российского Генштаба пообщался с американским коллегой 19:10
Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом 19:09
Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается 19:09
Названа самая популярная операционная система 18:55
Собянин назвал дату снятия большинства ограничений 18:54
В английской премьер-лиге разрешили делать по пять замен 18:53
Экс-сотрудника главка МВД будут судить за фальсификацию преступления 18:53
В Москве работа информцентров реновации возобновится 5 июня 18:48
Собянин: Москва исполнит все свои социальные обязательства 18:46
"Заряженный" хэтчбек Hyundai установил рекорд скорости на льду Байкала 18:45
В сочинском парке "Дендрарий" обнаружили редкие дикие орхидеи 18:37
Собянин: Через 2-3 недели больницы в Москве начнут работать в обычном режиме 18:31
Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга 18:28
Беспилотники Росгвардии направлены к месту розлива топлива в Норильске 18:22
Минюст предлагает прописать понятие робота-коллектора 18:19
В Йемене убит стрингер видеоагентства Ruptly 18:17
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения 18:17
В Новгородской области задержали "вора в законе" 18:07
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с двумя фурами 18:04
Бабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА 17:53
На Ставрополье экс-судью обвинили во взяточничестве 17:51
Данные Hubble рассказали о звездах популяции III 17:46
Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 19:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается

Текст: Ирина Огилько

Всплеска заболеваемости COVID-19 в связи с ослаблением противовирусных ограничений в Москве не ожидается. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, чтобы всплесков не было, введены определенные ограничения по графику прогулок. А избежать переполненности улиц и парков, открытых с 1 июня, помогла ненастная погода.

Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Как оформить пропуск в московские МФЦ

"И это дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска всплеска массовых заболеваний в ближайшее время", - сказал градоначальник.

Мэр отметил, что с отменой ограничительных мер скорей всего "ничего плохого, не случится". Ведь меры отменяются плавно.

По словам мэра, в Москве немного выросло число госпитализаций с COVID-19, но "это не критичная история". Для пациентов, заразившихся коронавирусом, в столице сейчас доступны 17 тысяч коек. А 6 тысяч коек в лечебных учреждениях уже перепрофилировали обратно для обычной работы стационаров.

Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дистанционное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
В Москве ввели пропуска для посещения центров госуслуг
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование