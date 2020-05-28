"Яндекс.Карты" покажут график прогулок для москвичей

Информация по графику прогулок для жителей Москвы теперь будет отражаться и на "Яндекс.Картах". Ранее интерактивная карта с графиком прогулок была размещена на официальном сайте мэра столицы.

Для того, чтобы узнать график прогулок для жильцов конкретного дома, можно ввести адрес в поисковой строке или просто щелкнуть на него на карте. Во всплывающем окошке появится информация о времени и днях недели для прогулок.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого с 1 июня возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг.