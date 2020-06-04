Станет легче купить землю и получить доплату за еду для ребенка

Врачам выплатят по 500 тысяч

С наступлением лета сельским врачам в Костромской области начнут единовременно выплачивать по 500 тысяч рублей "подъемных" при трудоустройстве в государственные клиники.

Раньше право на такую выплату было у небольшого количества медиков - наиболее востребованных узких специалистов. Сейчас перечень получателей денег расширен.

Также заработали поправки в закон "О заготовке древесины для собственных нужд". Отныне пользоваться лесными ресурсами для постройки собственного дома сельские медики смогут по льготной цене. Приобретение леса обойдется им на 25 процентов дешевле, чем остальным.

По мнению костромских депутатов, эта мера позволит большему количеству медиков улучшить жилищные условия. И поможет не просто привлекать медиков в медицинские учреждения, но и создавать условия, чтобы врачи оставались в селе, а не уезжали, отработав пять лет за получение региональной или федеральной выплаты.

Земля подешевела

В Кузбассе депутаты приняли закон о снижении выкупной цены участков, которые жители области приобретают для личных нужд: с 60 до 25 процентов от кадастровой стоимости.

Речь о земле под индивидуальными объектами недвижимости - домами, дачами, а также предназначенной для ведения подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и других подобных целей. Парламентарии пришли к выводу, что действующая ставка для граждан неподъемна, потому и желающих оформить землю в собственность в регионе очень мало.

Надо сказать, еще лет семь назад выкупная цена индивидуальных участков в Кузбассе составляла всего 5 процентов от их кадастровой стоимости. Но законодатели увеличили ее в двенадцать раз - в надежде пополнить казну.

"Однако деньги рекой не полились: граждане, не готовые отдавать огромные суммы, стали просто переоформлять свои участки на льготников. В результате бюджет не получил ничего, - отмечает специалист по недвижимости Игорь Усацкий. - Но и снижение ставки до 25 процентов ситуацию вряд ли изменит. Платить 125-150 тысяч рублей за десять соток при кадастровой стоимости в 500-600 тысяч готовы далеко не все, тем более, сейчас.

Люди давно ждут уменьшения тарифа, откладывая оформление земли до лучших времен. Думаю, оптимальной была бы ставка на уровне 10-15 процентов от кадастровой стоимости".

Впрочем, к началу 2021 года кадастровая стоимость в регионе как раз должна уменьшится в 1,5-2 раза, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Михаил Худяков. Тогда и снижение цены на землю для личных нужд будет более ощутимым.

Беременным добавили на еду

В Воронежской области уточнили условия и порядок назначения компенсаций на питание для беременных и недавно родивших женщин. Теперь воспользоваться этой льготой стало легче.

По региональному закону "О социальной поддержке отдельных категорий граждан…" такие выплаты предназначены для покупки продуктов, если необходимость в "прикорме" подтверждена справкой от врача, а среднедушевой доход в семье не превышает прожиточного минимума.

Это касается женщин со сроком беременности не менее 12 недель, кормящим матерям (с младенцами до года), детям первого года жизни, находящимся на искусственном вскармливании, а также малышам в возрасте от двух до трех лет.

Денежная компенсация назначается с даты выдачи заключения врачебной комиссии и на указанный в нем период. В облдуме подчеркнули, что затягивать с обращением в соцзащиту не стоит. Если беременная, которой посоветовали усиленное питание, уже родила, а малыш отпраздновал третий день рождения, оформить выплату на продукты уже не получится.

В 2020 году сумма выплат беременным и кормящим матерям составляет в Воронежской области 2246 рублей, детям в возрасте до года - 5051, от двух до трех лет - 2806 рублей в месяц.

Соцподдержка: и стар, и млад

А в Тамбовской области продлили на 2020 год действие закона "О ежемесячном пособии по уходу за первым ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям граждан…". Он был принят в регионе в 2017 году.

Женщины, которые впервые становятся мамами в возрасте до 25 лет, могли получать по три тысячи в месяц после достижения малышами полутора лет. За это время доля первенцев, появившихся именно у молодых тамбовчанок, увеличилась (с 36 процентов в 2017 году до 40 в 2018-м). А доля женщин, уехавших рожать за пределами области, уменьшилась (с почти пяти процентов в 2017-ом до 3,3 - в 2018-м).

Прежний срок действия этой меры поддержки закончился, поэтому решено было установить новый. Теперь оформить пособие смогут и женщины, родившие первых детей с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно - при условии регистрации ребенка в органах ЗАГС Тамбовской области, пояснила начальник управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова.

На Тамбовщине также расширен перечень социальных услуг, доступных пожилым людям и инвалидам первой группы. В 2020 году область вошла в федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за такими гражданами, чтобы повысить качество социального и медицинского обслуживания на дому.