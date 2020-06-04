На Сахалине у сотрудника детского сада выявлен коронавирус

В Сахалинской области у сотрудника детского сада "Островок" в поселке Смирных выявлен коронавирус.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, дошкольное учреждение закрыли, в помещениях проводится санобработка. Подъезд, где живет инфицированная, уже продезинфицировали.

"Начались обследования 126 детей и их родителей, а также детсада. Определен круг контактных лиц. Заболевшую женщину доставили в инфекционный госпиталь", - отмечается в сообщении.

В регионе усилен масочный режим - носить индивидуальные средства защиты граждане должны в общественных местах, транспорте, больницах.

Для въезда на остров необходима справка об отсутствии у человека COVID-19 и цифровой пропуск.