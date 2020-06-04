Спасенный в Приморье тигренок пошел на поправку

Хорошо питаться и пить воду начала маленькая тигрица, спасенная 16 мая специалистами охотнадзора в Ольгинском районе Приморского края, сообщается на сайте межрегиональной общественной организации "Центр Тигр".

Состояние девяти-десятимесячной малышки удовлетворительное, и специалисты приняли решение о переводе ее из карантинного бокса в вольер, но пока тоже карантинного типа. Она правильно ведет себя, когда видит человека - прячется от него.

- Это дает надежду на то, что удастся обучить ее охотничьим навыкам и подготовить к выпуску в дикую природу, - говорит директор центра Виктор Кузьменко.

По словам генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, у тигрицы появился шанс на свободу и задача людей - сделать так, чтобы она им воспользовалась.

Специалисты продолжают выяснять, почему тигренок остался один. Версия, что его кто-то содержал в неволе, пока не подтвердилась.