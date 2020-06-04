У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии COVID-19

С 11 июня у всех въезжающих в Сахалинскую область потребуют справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Ранее такой документ спрашивали лишь у тех, кто не имел местной прописки.

"Тест необходимо сдать не ранее чем за три дня до приезда. Каждая десятая справка будет проверяться на подлинность", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в аэропорту и на паромной переправе у въезжающих будут по-прежнему брать анализы на COVID-19. Если результат покажется сомнительным, подлинность справок тоже перепроверят.

Вдобавок, все прибывающие после приезда отправляются на строгую 14-дневную обсервацию. По истечении этого времени они повторно проходят тест и компьютерную томографию легких.

В правительстве также напомнили, что вахтовикам при въезде в регион необходимо оформлять цифровые пропуска.