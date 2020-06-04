Военные перебросят полевой госпиталь из Кяхты в Читу

Новости

Портал госуслуг готов принимать заявки на голосование по Конституции 16:15
В Северодвинске у 11 воспитанников детского дома нашли COVID-19 16:15
Двойной обгон в ПДД: когда за него не наказывают 16:00
В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ 15:58
На Кузбассе разрешили работать ТЦ, фитнес-клубам и ресторанам 15:58
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей 15:56
Найден похожий на аэродром священный объект цивилизации майя 15:55
В Брянске арестован опекун доведенной до истощения девочки 15:54
СМИ: Футболист "Атлетико" Диего Коста осужден на полгода в Испании 15:52
Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП 15:49
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии 15:48
В Чечне во время урагана пострадали девять детей 15:38
В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей 15:35
Игровой сериал "Ковбой Бибоп" не будет ремейком оригинального аниме 15:33
В Башкирии устроили стрельбу из-за девушки 15:30
В Симферополе таксисты притворялись инвалидами ради парковки в аэропорту 15:30
Виктор Ничипорчук назначен замминистра МЧС 15:27
На Камчатке у пьющих родителей забрали двух истощенных младенцев 15:20
Стало известно, где сильнее всего упал спрос на новостройки 15:17
Лукашенко потребовал от госорганов обеспечить устойчивый рост экономики 15:15
Австрия открыла границы с соседями за исключением Италии 15:13
В отделении психиатрии воронежской больницы выявили вспышку COVID-19 15:10
В Сети появился новый образ Волка из "Ну, погоди!" 15:08
Сотрудника СИЗО привлекут к ответственности после драки арестантов 15:04
Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 16:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные перебросят полевой госпиталь из Кяхты в Читу

Текст: Юрий Гаврилов
Командование Восточного военного округа срочно перебрасывает из Бурятии в Забайкальский край полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Как сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве обороны, это делается "в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции".

Полевую лечебницу доставляют на место назначения на специальной технике. Для этого из населенного пункта Кяхта в Читу отправилась специальная автоколонна. Ей предстоит совершить марш общей протяженностью более 700 километров. В колонне 31 машина. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих. По прибытию в Забайкалье и развертыванию лечебницы, военные медики начнут прием населения и оказание квалифицированной врачебной помощи инфицированным COVID-19 жителям края.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии

В оборонном ведомстве уточнили, что мобильный многопрофильный госпиталь будет состоять из пневмокаркасных сооружений. В палаточную лечебницу войдут приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения. Кроме того, там обустроят помещения для анестезиологии и реанимации.

Медики везут с собой все необходимое для качественной врачебной помощи больным коронавирусом - от аппаратов искусственной вентиляции легких и мониторов интенсивного наблюдения за здоровьем пациентов до рентгенографической техники, аппаратуры УЗИ, анализаторов крови и ПЦР-лаборатории.

Привлечь военных к борьбе с распространением опасной инфекции в Забайкальском крае поручил президент Владимир Путин. Это произошло в четверг на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Министр обороны Сергей Шойгу немедленно отдал соответствующие распоряжения.

Известно, что подобные задачи армейские медики уже успешно выполняют в Красноярском крае и Дагестане. Там военные в сжатые сроки развернули свои полевые госпитали. Ранее представители Минобороны РФ оказали помощь в борьбе с коронавирусом жителям Италии, Сербии и некоторых других странах.

Давая поручение развернуть полевой госпиталь в Забайкалье, президент страны как раз и обратил внимание членов Совбеза на имеющийся у наших военных опыт такой работы.

Власть Работа власти Регионы Правительство Минобороны ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
За сутки в России подтвержден 8831 случай COVID-19
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование