Военные перебросят полевой госпиталь из Кяхты в Читу

Командование Восточного военного округа срочно перебрасывает из Бурятии в Забайкальский край полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве обороны, это делается "в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции".

Полевую лечебницу доставляют на место назначения на специальной технике. Для этого из населенного пункта Кяхта в Читу отправилась специальная автоколонна. Ей предстоит совершить марш общей протяженностью более 700 километров. В колонне 31 машина. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих. По прибытию в Забайкалье и развертыванию лечебницы, военные медики начнут прием населения и оказание квалифицированной врачебной помощи инфицированным COVID-19 жителям края.

В оборонном ведомстве уточнили, что мобильный многопрофильный госпиталь будет состоять из пневмокаркасных сооружений. В палаточную лечебницу войдут приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения. Кроме того, там обустроят помещения для анестезиологии и реанимации.

Медики везут с собой все необходимое для качественной врачебной помощи больным коронавирусом - от аппаратов искусственной вентиляции легких и мониторов интенсивного наблюдения за здоровьем пациентов до рентгенографической техники, аппаратуры УЗИ, анализаторов крови и ПЦР-лаборатории.

Привлечь военных к борьбе с распространением опасной инфекции в Забайкальском крае поручил президент Владимир Путин. Это произошло в четверг на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Министр обороны Сергей Шойгу немедленно отдал соответствующие распоряжения.

Известно, что подобные задачи армейские медики уже успешно выполняют в Красноярском крае и Дагестане. Там военные в сжатые сроки развернули свои полевые госпитали. Ранее представители Минобороны РФ оказали помощь в борьбе с коронавирусом жителям Италии, Сербии и некоторых других странах.

Давая поручение развернуть полевой госпиталь в Забайкалье, президент страны как раз и обратил внимание членов Совбеза на имеющийся у наших военных опыт такой работы.