Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.

- У меня пришел очередной тест, он отрицательный. Это уже третий тест, я очень надеюсь, что история моих взаимоотношений с COVID-19 на этом закончится, - сказал глава республики.

Напомним, Бречалов, сообщил, что у него выявили коронавирус вечером 27 мая. По его словам, симптомов заболевания у него не было, поэтому он продолжал работать в режиме самоизоляции. Он уточнил, что контактировал с заболевшим после 21 мая.

Поданным на 4 мая в Удмуртии зарегистрировано 865 случаев коронавируса, в том числе 43 за последние сутки. 426 человек выздоровели, 19 умерли.