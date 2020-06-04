В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

В Саратове руководство и сотрудников Нижневолжского коммерческого банка подозревают в незаконных действиях, причинивших ущерб почти на три миллиарда рублей.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, по материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Проверку провела прокуратура Саратовской области после обращения руководства Банка России. В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.

По версии правоохранителей, руководство банка заключало кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не способными исполнить взятые на себя обязательства. В дальнейшем средства переводились на счета других организаций, обналичивались и разворовывались.

Расследование уголовного дела находиться на контроле прокуратуры.

Ранее руководство Банка России, как уже сообщала "РГ", в связи с выявленными в Нижневолжском коммерческом банке нарушениями отозвало у него лицензию.