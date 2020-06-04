Беспилотники Росгвардии направлены к месту розлива топлива в Норильске

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "Российской газете" об экстренном направлении в зону бедствия авиационных специалистов.

По обращению начальника Главного Управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого в Норильск самолетом МЧС будет доставлен расчет комплекса беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда особого назначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Как рассказал Валерий Грибакин, при помощи беспилотных летательных аппаратов сотрудники Росгвардии будут осуществлять воздушную разведку рек Далдыкан и Амбарная, обнаружение лиц или объектов, представляющих интерес для правоохранительных органов, а также аэрофотосьемку в режиме реального времени.

Расчет беспилотных летательных аппаратов будет оказывать помощь представителям взаимодействующих структур до полной ликвидации последствий техногенной катастрофы.