Эксперты: ЧП в Норильске сопоставимо с аварией Exxon Valdez около Аляски

Основанием для анализа послужили количественные данные, которые озвучила на совещании у президента России глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, из поврежденной емкости на грунт попало до шести тысяч тонн нефтепродуктов, а еще 15 тысяч тонн оказалось в водных объектах - в реках Амбарная, Далдыкан, их притоках и прилегающих озерах. В отобранных пробах установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз. Толщина слоя нефтепродуктов у боновых заграждениях на реках - до 20 сантиметров, а шлейф загрязнения растянулся на 20 километров.

"Экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 миллиардов рублей, и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу", - считает директор Департамента по программам, исследованиям и экспертизе Гринпис России, кандидат технических наук Иван Блоков. По его мнению, такой масштаб воздействия на природные объекты не может не иметь судебных последствий для виновника аварии. А все необходимые обстоятельства предстоит установить следственным органам с участием инспекторов Росприроднадзора.

Тем временем эксперты-экологи вспоминают прецеденты и проводят неизбежные параллели.

Сопоставимый по масштабам аналог - выброс нефтепродуктов при столкновении танкера Exxon Valdez с рифом у берегов Аляски 23 марта 1989 года. Тогда в море вылилось более 40 тысяч тонн нефти, площадь поверхностного загрязнения превысила 28 тысяч квадратных километров, нефтью оказалось залито около 2 тысячи километров береговой линии.

Для американской компании Exxon это происшествие обернулось долгими судебными разбирательствами, штрафами на общую сумму в полмиллиарда долларов и большими репутационными потерями. В частности, ее танкерам был запрещен вход в залив Принс-Уильям и работа у берегов Аляски. Основанием для этого стал специальный Акт об утечке нефти, принятый Конгрессом США в 1990 году. В нефтяной компании назвали его "биллем об опале" и много лет безуспешно оспаривали в судах…

У нас нечто похожее случилось в 1994 году на нефтепроводе "Возей - Головные сооружения" в Республике Коми. Тогда на одном из участков трубы в 60 километрах от Усинска (как оказалось, еще не принятой на баланс), вытекло по разным оценкам от 94 до 200 тысяч тонн нефти. Пятно растянулось на 18 километров, по Печоре нефть попала даже в Баренцево море. Рекультивация на участках разлива продолжалась (по отчетам) десять лет. И столько же, если не больше, разбирались в причинах и пытались в судах привлечь к ответу виновных. Но в итоге дело было прекращено за истечением срока давности. А значит, и уроков никаких не последовало.

Сейчас, хочется думать, времена иные. Прощать такого рода "подарки" бизнеса ко Дню защиты окружающей среды категорически нельзя. Как и списывать на "обстоятельства непреодолимой силы", глобальное потепление и "коварство вечной мерзлоты" корпоративные просчеты и привычную экономию на всем, что связано с экологией и технической безопасностью эксплуатируемых сооружений.

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В ноябре 2007 года в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение на якорных стоянках сухогрузы "Вольногорск", "Нахичевань", "Ковель" и нефтеналивной танкер "Волгонефть-139", сухогруз "Камюст-1" затонул в районе мыса Песочный. В результате ЧП в воды Таманского залива попали 2 300 тонн смазочных материалов, 5,5 тонн дизельного топлива, более 1,3 тысячи тонн мазута и 7 тысяч тонн серы. Загрязнено 250 километров береговой линии, погибло до 35 тысяч птиц. Общий ущерб оценили тогда в 30 миллиардов рублей.