Генпрокуратура изучит все доводы по аварии в Норильске

В четверг по указанию Генерального прокурора Игоря Краснова его заместитель Николай Шишкин прибыл в Норильск для корректировки надзорных мероприятий, проводимых компетентными органами на текущий момент.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Николай Шишкин принял участие в совещании под руководством главы МЧС Евгения Зиничева с участием губернатора Красноярского края Александра Усса, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и других должностных лиц. Участники совещания обсудили план первоочередных мероприятий, направленных на минимизацию последствий чрезвычайного происшествия.

"Я попрошу внимательно и корректно относиться к заключениям, которые делают ваши специалисты о выводах произошедшего и о материальном ущербе, который был причинен. Все эти доводы будут проверены в ходе расследования возбужденных уголовных дел", - обратился к участникам совещания заместитель Генпрокурора.