После совещания, посвященного ликвидации разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ-3, которое провел глава государства по видеосвязи, работы на месте разлива нефтепродуктов в Норильске заметно активизировались.

На месте аварии развернуты дополнительные силы МЧС, вчера сто сотрудников Сибирского спасательного центра прилетели из Новосибирска. Прибыл аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти". В его состав входят спасатели и специалисты из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга. Сюда перебрасывают транспортными самолетами специализированную технику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы, боновые заграждения, а также палаточные городки и автономные системы обеспечения.

К этому времени на реке Амбарной установлено пять рядов боновых заграждений. По словам начальника отряда морской спасательной службы Александра Лобача, собрано все топливо, дошедшее до этого участка реки.

Местные власти, увидевшие наконец-то своими глазами масштабы экологической катастрофы, признают, что ущерб значительный. Но это связано, по их мнению, не с тем, что вылилась 21 тысяча 161 тонна дизтоплива, а с тем, что компания НТЭК и администрация города Норильска несвоевременно "проинформировали краевой центр, систему реагирования, а также главное управление МЧС России о произошедшей катастрофе".

Представители же "Норникеля" утверждают обратное: "Мы своевременно всех оповестили о случившемся".

Кто прав - будут выяснять правоохранительные органы. Уже возбуждено четыре уголовных дела. Три заведены по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Генпрокуратура их объединили в одно производство и передала в Следственный комитет.

Четвертое возбуждено вчера по факту халатности за несвоевременное информирование о ЧП. Арестован Вячеслав Старостин, начальник цеха ТЭЦ-3, в чьем ведении были нефтяные емкости. Суд поместил его под стражу до 31 июля 2020 года.

Журналистам "РГ" удалось собрать хронику события. Она такова. Первые сообщения 29 мая о ЧП в Норильске никак не указывали на масштаб экологического бедствия.

В них сообщалось, в частности: "В районе 13.00 произошла разгерметизация топливного бака № 5 на ТЭЦ-3 АО "Норильской топливно-энергетической компании" (НТЭК). Возникшее возгорание распространилось по площади в 600 квадратных метров. Вызванные на место пожарные оперативно отсекли пламя от резервуара и локализовали возгорание. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. Ни Надеждинскому металлургическому заводу, ни поселку Кайеркану пожар не навредил".

Вечером того же дня появился релиз пресс-службы Норильской городской прокуратуры, где говорилось, что в надзорное ведомство поступила информация о разливе дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к промышленной площадке ТЭЦ-3 и о том, что на этой автодороге произошло возгорание легкового автомобиля. Здесь же сообщалось, что работники НТЭК приступили к проведению мероприятий по очистке территории. Сколько вылилось дизтоплива - данных нет.

В субботу, 30 июня, в соцсетях уже появилось видео с места событий, а на лентах информационных агентств - сведения о том, что из резервуара вытекло не менее 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Цифра удивляла, это все-таки 400 пятидесятитонных железнодорожных цистерн!

В воскресение, 31 мая, появились первые сообщения от экологов - тревогу забил WWF России: в зоне разлива нефтепродуктов - водосборные площади ручья Безымянный, рек Дальдыкан и Амбарная: "От протекшего резервуара до реки Амбарная около 12 километров, и к утру 31 мая топливо уже попало в реку". Оттуда до озера Пясино примерно 20 километров.

Стало понятно: причина бедствия вовсе не пресловутый автомобиль. Резервуар, прослуживший более 30 лет, внезапно не просто "потек" - он фактически лопнул. Внезапно просели опоры, на которых и смонтировано это сооружение, между стенкой и дном образовался проран.

1 июня в Норильск прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска - 15 специалистов, имеющих большой опыт работы в ликвидации разливов нефтепродуктов.

МЧС

Решение по способам ликвидации разлива топлива найдено. Такое заявление сделал вчера глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании по итогам облета пострадавшей территории в Норильске.

Министр не уточнил, о каком именно решении идет речь. Но известно точно, что сжигать собранное топливо не будут. Учитывая, что спасателям с 29 мая, то есть со дня аварии, удалось собрать более ста тонн вытекших нефтепродуктов, речь идет о комплексном подходе. К слову, первое сообщение о разливе топлива со ссылкой на экстренные службы поступило именно утром 29 мая.

Глава МЧС России Евгений Зиничев, губернатор края Александр Усс вместесо специалистами осматривают на вертолете место ЧП и обсуждают, чтоделать. Фото: Снимок с видео. МЧС России / ТАСС

"В 9.15 (мск), по информации ЕДДС, в районе Надеждинского металлургического завода, на территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль въехал в резервуар № 5 для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива", - таким было первое сообщение ТАСС.

Немедленно на место происшествия прибыли пожарные. В двух муниципальных образованиях Красноярского края был введен режим ЧС межмуниципального уровня. И все события все прошедшие с 29 мая дни шли со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. Почему информация об аварии не вышла на федеральный уровень, сейчас можно только гадать.

Обычно разлившиеся ГСМ-продукты сотрудники спас-центров собирали из опрокинувшихся товарных поездов. Например, в 2012 году в Рыбинское водохранилище чуть было не попало топливо из товарных вагонов на железной дороге в направлении Вологды. С рельсов сошли 13 цистерн. В том же году под Комсомольском-на-Амуре пришлось ликвидировать аварию с опрокинувшимися 7 цистернами. Несколькими годами ранее в районе Азовского моря убирали с акватории большое пятно разлившихся нефтепродуктов.

Но самую серьезную проверку на профессионализм спасательные подразделения МЧС прошли в 2009 году при ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Тогда в Енисей попало огромное количество трансформаторного масла и подчиненным Сергея Шапошникова, который тогда возглавлял департамент гражданской защиты МЧС России, пришлось ставить боновые ограждения и откачивать масло в специальные резервуары и потом вывозить в сложнодоступных условиях.

Сейчас условия в Норильске примерно схожие с саяно-шушенскими, если не считать того, что упущено много времени и дизтопливо с момента аварии разлилось не на 80 квадратных километров, как тогда, а на 180.

Нет сейчас в системе МЧС и того наиболее эффективного подразделения, которое отвечало за ликвидацию подобных аварий. Пару лет назад департамент гражданской защиты был расформирован.

Но остались спасательные технологии, которые отработаны годами. Это прежде всего сбор разлившихся нефтепродуктов с помощью ограждений.

Учитывая, что в данном случае разлились не битум или нефть, а дизель, то спасателям в помощь будут специальные сорбенты. Солярка - а речь идет именно о ней, а не о печном топливе, на котором работали старые ТЭЦ, - токсичнее, чем нефть, и содержит в себе такие соединения, которые не полностью могут улавливаться бонами. Поэтому спасателям, которые прилетели самолетом из Новосибирского спасотряда, в загрязненные поверхности придется добавлять химвещества на основе активированного угля, силикагеля, оксида алюминия, диоксида кремния, различных ионообменных смол и торфа. Они избирательно поглощают опасные растворенные вещества. Их можно применять не только для сбора дизтоплива с поверхности воды, но с земли и болот.

Для этого придется строить временную дорогу, чтобы эти вещества-адсорбенты туда привезти, а потом частично зараженную землю вывезти на утилизационные полигоны. Солярка в условиях Заполярья не разлагается в течение трех-четырех лет, как сырая нефть. Поэтому придется делать водонепроницаемые площадки, куда будут складировать зараженные грунты.

Подготовил Тимофей Борисов

Справка "РГ"

Разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива из берегового хранилища в Норильске сопоставимо по масштабам бедствия и причиненному ущербу с аварией танкера Exxon Valdez у берегов Аляски 30 лет назад. Тогда в море вылилось более 40 тысяч тонн нефти, площадь поверхностного загрязнения превысила 28 тысяч квадратных километров, нефтью оказалось залито около 2 тысяч километров береговой черты.

К такому выводы склоняются российские экологи и международные эксперты. Ведь, по данным Росприроднадзора, в пробах на месте аварии установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз. Толщина слоя нефтепродуктов у боновых заграждений на реках - до 20 сантиметров, а шлейф загрязнения растянулся на 20 километров. По словам кандидата технических наук Ивана Блокова, экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 миллиардов рублей, и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Нечто похожее случилось в 1994 году на нефтепроводе в Коми. Рекультивация продолжалась (по отчетам) десять лет.

Подготовил Александр Емельяненко