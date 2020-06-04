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04.06.2020 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов грабителей

Текст: Надежда Столярчук

Обнаружен автомобиль, на котором передвигались нападавшие на инкассаторов, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Место обнаружения не сообщается. Известно, что это автомобиль марки ВАЗ-2106 черного цвета с госномером Е 099 РО 35. Кроме того, по данным полиции, эта машина могла передвигаться и с государственным номерным знаком Х 599 ЕХ 24.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Сотрудники МВД просят красноярцев, которые видели это авто во дворах, на стоянках, либо на парковке, или заметил передвигавшихся на нем людей, сообщить в полицию. Также стражи правопорядка ищут очевидцев, которые 30 мая с 07.00 до 08.45 по местному времени проезжали по улицам Щорса, Новая, Кутузова, Маяковского, Щербакова, Добролюбова и имеют записи видеорегистратора с изображением данного автомобиля.

Напомним, утром 30 мая в Красноярске произошло дерзкое нападение на инкассаторскую машину. Преступники ранили двух инкассаторов возле одного из отделений Сбербанка и украли сумку с деньгами. Сибирский Сбербанк "ПАО Сбербанк" объявил о вознаграждении в размере одного миллиона рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке грабителей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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