В двух районах Осетии ввели режим ЧС из-за урагана и ливня

В двух районах Северной Осетии - Правобережном и Ардонском - введен режим ЧС из-за последствий ливня и урагана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РСО - Алания.

Как уже писала "РГ", стихия обрушилась на регион накануне вечером. По данным экстренных служб, в Беслане ураган сорвал кровлю частного дома по адресу улица Томаева, 8. Из здания пришлось эвакуировать шесть человек, из которых трое дети, но никто не пострадал. Частично повреждены кровли трех школ и одного детского сада, РОВД и местного медицинского центра.

На улице Калинина ветер сорвал десяток секций забора из профнастила и унес на высоковольтные провода и трамвайные рельсы. Крупные металлические листы перекрыли одну из полос движения.

По словам очевидцев, ливень и ураган сопровождались градом размером с грецкий орех, который повредил многие здания и инфраструктуру, машины, которые стояли на улице. Также очевидцы сообщают о поваленных деревьях.

"В селе Фарн Правобережного района произошло подтопление десяти частных домовладений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии. - По состоянию на шесть часов утра четвертого июня восстановлено электроснабжение в селах Кадгарон, Нар, Мичурино Ардонского района. Но в ряде населенных пунктов района по-прежнему нарушено газо- и электроснабжение. Повреждена кровля частных домов".

Также известно, что без света и воды до сих пор остается город Беслан с населением около 37 тысяч человек.