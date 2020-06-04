В Кольском районе Заполярья из-за половодья эвакуировали 14 человек

В реке Коле Мурманской области, которая недавно смыла железнодорожный мост, продолжает прибывать вода. Пик ее уровня ожидается сегодня около 20.00, сообщили в региональном ГУ МЧС. Подтоплена территория дачного некоммерческого товарищества "Кильдинское", откуда пришлось эвакуировать часть жителей.

- ДНТ "Кильдинское" - это первый проблемный участок, - прокомментировал ситуацию глава администрации Кольского района Мурманской области Александр Лихолат. - Оказались подтоплены дома на улице Речной. Для их жителей в гостинице "На крючке" поселка Кильдинстроя создан пункт временного размещения, сейчас ее помещения дезинфицируются сотрудниками Роспотребнадзора. За помощью обратились 9 семей, это 14 человек. Сейчас мы отправляемся туда вместе с представителями МЧС, чтобы еще раз оценить обстановку.

По данным МЧС, на сегодняшний момент "Кильдинском" подтоплено 26 домов и 8 придомовых территорий. Все 14 человек, обратившихся за помощью, доставлены во временный пункт размещения, для них организовано питание.

В социальных сетях набирает популярность видеозапись с затопленным поселком. Эту картину снял с помощью квадрокоптера житель региона Антон Шемякин и разместил видео в социальных сетях. На видеоролике видны участки с жилыми коттеджами, полностью покрытые водой.

В Кильдинстрое уже объявлен режим МЧС, сообщили в поселковой администрации.

Там в зоне риска оказались два дома. К счастью, до их фундаментов вода пока не добралась. В случае надобности будет сделана обваловка опасного участка с помощью песка, чтобы предотвратить его подтопление.

Частично затоплены улицы поселка Зверосовхоз, но угрозы подтопления жилых домов в этом поселке нет. Вода добралась до улицы Пристанционной поселка Шонгуй, где оказались подтопленными несколько нежилых частных домов.

Пики весеннего половодья на реках юга, запада и центра Мурманской области прошли позже нормы на 5-14 дней, сообщили в Минприроды РФ. Максимальные уровни воды на реках были выше нормы на 0,3-1,1 метров. В ближайшие дни уровни воды на большинстве рек будут понижаться.

На реках северо-востока области и на горных реках пики половодья еще только формируются. 7-10 июня пройдут пики половодья на горных реках.