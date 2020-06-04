В Петербурге хирурга частной клиники задержали после смерти пациента

В Северной столице задержан 60-летний хирург частной клиники Василеостровского района, где несколько дней назад сделали незаконную пластическую операцию пациентке. Женщина скончалась.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, мужчине предъявлено обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, несмотря на действующий в городе запрет об оказании плановой медицинской помощи, в конце мая женщине 1958 года рождения сделали пластическую операцию. В региональном СК отмечают, что у клиники не было никакого права оказывать стационарную медицинскую помощь. У учреждения отсутствовала соответствующая лицензия, не было необходимого оборудования.

Операция прошла неудачно, пациентку госпитализировали в государственную клинику, но врачи не смогли ее спасти: женщина умерла от септического шока.