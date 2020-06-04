Петербуржец пойдет под суд за нападение на сотрудника метро из-за маски

В Петербурге в Кировский районный суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который избил контролера метрополитена из-за отсутствия маски, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

Напомним, инцидент произошел на станции метро "Нарвская". В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в метро Петербурга пассажиров пускают только в масках и перчатках. За тем, чтобы у всех пассажиров были закрыты органы дыхания, следят контролеры.

14 мая 35-летний мужчина решил проехать на метро без маски. Контролер его не пропустил, предложил купить маску в автомате. Тогда пассажир ударил кулаком контролера и ушел. В тот же день мужчину задержали полицейские.

На пассажира завели уголовное дело сразу по двум статьям, ему вменяют побои и хулиганство.