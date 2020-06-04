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04.06.2020 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржец пойдет под суд за нападение на сотрудника метро из-за маски

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в Кировский районный суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который избил контролера метрополитена из-за отсутствия маски, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

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Напомним, инцидент произошел на станции метро "Нарвская". В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в метро Петербурга пассажиров пускают только в масках и перчатках. За тем, чтобы у всех пассажиров были закрыты органы дыхания, следят контролеры.

14 мая 35-летний мужчина решил проехать на метро без маски. Контролер его не пропустил, предложил купить маску в автомате. Тогда пассажир ударил кулаком контролера и ушел. В тот же день мужчину задержали полицейские.

На пассажира завели уголовное дело сразу по двум статьям, ему вменяют побои и хулиганство.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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