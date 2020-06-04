В Северодвинске у 11 воспитанников детского дома нашли COVID-19

В Северодвинском детском доме у 11 воспитанников выявлена коронавирусная инфекция. Прокуратура и полиция города начали проверку по этому факту.

Как сообщила прокуратура Архангельской области, предстоит выяснить источник инфекции и обстоятельства, при которых заразились дети.

Свою процессуальную проверку проводит и полиция. Основанием для нее стали признаки такого уголовного преступления, как нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

По итогам проверок правоохранители будут решать, приняла ли администрация детского дома все меры для безопасности воспитанников. Предметом оценки также станет своевременность и полнота медицинской помощи, которую получают дети.

В Северодвинске зафиксирована вспышка COVID-19. Городской показатель заболеваемости более чем в два раза превышает средний по области. С 6 июня въезд и выезд из Северодвинска будет ограничен в связи с эпидситуацией.