Российские космонавты оценили технологии американского Crew Dragon

Уроженцы Крыма, российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев, оценили уровень технологий, использованных при запуске к МКС американского корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами NASA на борту. Оба эксперта считают, что полет пилотируемого Crew Dragon к Международной космической станции не стал технологическим прорывом, как его преподносят в мировом медиапространстве.

- Новый корабль и новая ракета, но принципиально нового ничего нет, - заявил в прямом эфире "Радио "Крым" 100-й российский космонавт, подполковник Олег Котов. - Да, полет на новом технологическом уровне, с использованием новых материалов, но сказать, что это прорыв и скачок в будущее - нельзя. Вот когда будут создаваться новые корабли и транспортные системы для полетов на Луну и Марс, это будет совершенно другой шаг в космической эволюции человечества.

По мнению Котова, российские пилотируемые системы, использующиеся для полетов на орбиту, более надежны. Зато Илон Маск, как успешный бизнесмен и пиарщик, сумел организовать удачное пиар-сопровождение своего космического проекта.

В то же время российский космонавт, генерал-лейтенант Василий Циблиев для объективной оценки посоветовал сравнить статистику полетов и работу жизнеобеспечивающих систем.

- Ракета Falcon - они тоже вернулись к жидкому топливу, кислород и керосин, как и у нас,- считает Циблиев. - Если по полету, то перешли с крыла, с многоразовых систем на систему 1960-х, разработанную Сергеем Королевым - это не прорыв.

Котов же обращает внимание на тот факт, что корабль Crew Dragon может только приводниться, но не способен совершить посадку на сушу.

- Это означает, что не обеспечивает спасение и жизнь экипажа при случайном приземлении на поверхность суши, - подчеркнул Олег Котов. - И опять же, запуск первого корабля отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт "Союза" откладывался из-за погоды? Вот я стартовал и днем, и ночью, и в ветер, и в ледяной дождь, при разных климатических температурных условиях. "Союз" обеспечивает надежный старт. Здесь же очень нежная система - Tesla, в общем.

Напомним, в воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном пристыковался к МКС. США возобновили пилотируемые космические полеты впервые за девять лет.