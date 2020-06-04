Сочи может принять две гонки "Формулы-1" до конца года

На неделе был опубликован календарь стартовых восьми этапов "королевских гонок", который до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса. Согласно расписанию, по две гонки состоятся в австрийским Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля) и британском Сильверстоуне (31 июля-2 августа и 7-9 августа). Точно пройдут этапы в Будапеште (17-19 июля), Барселоне (14-16 августа), бельгийском СПА (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).

В руководстве "Формулы-1" планируют еще одну спаренную гонку в одном из европейских городов. Претендентов трое: Хоккенхайм (Германия), итальянские Имола и Муджелло. Также есть вариант проведения двух гонок в Сочи из-за несогласия ряда азиатских стран провести свои этапы осенью.

Изначально Гран-при России был запланирован в Сочи на 25-27 сентября, где он неизменно проводится с 2014 года.