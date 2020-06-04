Сочи может принять две гонки "Формулы-1" до конца года

Новости

В Полоцке обнаружена плинфа XII века с изображением скомороха 16:23
В Сочи братьев-полицейских осудили за взятки 16:22
Портал госуслуг готов принимать заявки на голосование по Конституции 16:15
В Северодвинске у 11 воспитанников детского дома нашли COVID-19 16:15
Двойной обгон в ПДД: когда за него не наказывают 16:00
В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ 15:58
На Кузбассе разрешили работать ТЦ, фитнес-клубам и ресторанам 15:58
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей 15:56
Найден похожий на аэродром священный объект цивилизации майя 15:55
В Брянске арестован опекун доведенной до истощения девочки 15:54
СМИ: Футболист "Атлетико" Диего Коста осужден на полгода в Испании 15:52
Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП 15:49
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии 15:48
В Чечне во время урагана пострадали девять детей 15:38
В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей 15:35
Игровой сериал "Ковбой Бибоп" не будет ремейком оригинального аниме 15:33
В Башкирии устроили стрельбу из-за девушки 15:30
В Симферополе таксисты притворялись инвалидами ради парковки в аэропорту 15:30
Виктор Ничипорчук назначен замминистра МЧС 15:27
На Камчатке у пьющих родителей забрали двух истощенных младенцев 15:20
Стало известно, где сильнее всего упал спрос на новостройки 15:17
Лукашенко потребовал от госорганов обеспечить устойчивый рост экономики 15:15
Австрия открыла границы с соседями за исключением Италии 15:13
В отделении психиатрии воронежской больницы выявили вспышку COVID-19 15:10
В Сети появился новый образ Волка из "Ну, погоди!" 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 15:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сочи может принять две гонки "Формулы-1" до конца года

Текст: Артур Нанян
Руководство "Формулы-1" рассматривает Сочи в качестве места проведения двух гонок в 2020 году. Об этом информирует немецкое издание Auto motor und sport.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

На неделе был опубликован календарь стартовых восьми этапов "королевских гонок", который до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса. Согласно расписанию, по две гонки состоятся в австрийским Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля) и британском Сильверстоуне (31 июля-2 августа и 7-9 августа). Точно пройдут этапы в Будапеште (17-19 июля), Барселоне (14-16 августа), бельгийском СПА (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).

В "Формуле-1" готовы начать сезон

В руководстве "Формулы-1" планируют еще одну спаренную гонку в одном из европейских городов. Претендентов трое: Хоккенхайм (Германия), итальянские Имола и Муджелло. Также есть вариант проведения двух гонок в Сочи из-за несогласия ряда азиатских стран провести свои этапы осенью.

Изначально Гран-при России был запланирован в Сочи на 25-27 сентября, где он неизменно проводится с 2014 года.

Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
За сутки в России подтвержден 8831 случай COVID-19
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках