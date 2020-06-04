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04.06.2020 22:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму у трассы "Таврида" построят шесть АЗС и пять функциональных зон

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

Комплекс придорожной инфраструктуры, состоящий из АЗС и многофункциональных сервисных зон, заработает вдоль строящейся трассы "Таврида" с начала 2021 года. Об этом председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил на совещании, посвященном развитию инфраструктуры федеральной трассы "Таврида".

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Инвестсоглашения, предусматривающие возведение пяти многофункциональных зон и шести автозаправочных станций, уже заключены и начали реализовываться.

- Соглашения уже подписаны, проекты реализуют три инвестора, - уточнил Юрий Гоцанюк. - Четыре объекта будет располагаться в Ленинском районе, три в Кировском, по два в Белогорском и Симферопольском районах.

На АЗС кроме топливных и электрозаправок будут работать туалеты, сервисы для подкачки шин, станции технического обслуживания с шиномонтажом и мойкой, стоянки легковых машин и автобусов, зоны отдыха с бесплатным wi-fi и кафе.

- В МФЗ будут также парковки для легковых авто и автобусов, а также станции техобслуживания, - сказал Гоцанюк. - Кроме того, там планируются парковки для грузовиков, торговые центры, рестораны, гостиницы, информационные центры и рынки.

Сейчас общая готовность трассы "Тавриды" Керчь - Симферополь - Севастополь оценивается в 87 процентов. С марта началась круглосуточная укладка третьего финишного слоя асфальтобетона. Движение по четырем полосам автодороги от Керчи до Севастополя запустят в сентябре 2020 года. А ввод 250-километровой трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

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