В Крыму у трассы "Таврида" построят шесть АЗС и пять функциональных зон

Комплекс придорожной инфраструктуры, состоящий из АЗС и многофункциональных сервисных зон, заработает вдоль строящейся трассы "Таврида" с начала 2021 года. Об этом председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил на совещании, посвященном развитию инфраструктуры федеральной трассы "Таврида".

Инвестсоглашения, предусматривающие возведение пяти многофункциональных зон и шести автозаправочных станций, уже заключены и начали реализовываться.

- Соглашения уже подписаны, проекты реализуют три инвестора, - уточнил Юрий Гоцанюк. - Четыре объекта будет располагаться в Ленинском районе, три в Кировском, по два в Белогорском и Симферопольском районах.

На АЗС кроме топливных и электрозаправок будут работать туалеты, сервисы для подкачки шин, станции технического обслуживания с шиномонтажом и мойкой, стоянки легковых машин и автобусов, зоны отдыха с бесплатным wi-fi и кафе.

- В МФЗ будут также парковки для легковых авто и автобусов, а также станции техобслуживания, - сказал Гоцанюк. - Кроме того, там планируются парковки для грузовиков, торговые центры, рестораны, гостиницы, информационные центры и рынки.

Сейчас общая готовность трассы "Тавриды" Керчь - Симферополь - Севастополь оценивается в 87 процентов. С марта началась круглосуточная укладка третьего финишного слоя асфальтобетона. Движение по четырем полосам автодороги от Керчи до Севастополя запустят в сентябре 2020 года. А ввод 250-километровой трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.