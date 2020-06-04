В Ростовской области отменили пропуска

Власти Ростовской области отменили справки и разрешения, позволявшие жителям региона во время режима самоизоляции добираться из дома на работу и обратно.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, отмена этих временных документов является одним из шагов, направленных на дальнейшее смягчение ограничений. Однако другие ограничения пока продолжают действовать.

"В донском регионе сохраняется режим самоизоляции, особенно для граждан 65+ и с хроническими заболеваниями, запрещены развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные и иные мероприятия. По-прежнему действует запрет на работу организаций общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, фитнес-центров", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что перейти к дальнейшему смягчению ограничительных мер пока не получается из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Коэффициент распространения коронавируса в регионе не должен превышать единицу в течение семи дней, а он пока оценивается в 1,28.

Напомним, ранее сообщалось о трех пациентах с коронавирусом, скончавшихся на Дону за сутки.