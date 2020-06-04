В Ростовской области скончались три человека с коронавирусом

В Ростовской области за прошедшие сутки умерли три человека, у которых был выявлен CОVID-19.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, жертвами стали 79-летняя женщина и 80-летний мужчина, страдавшие от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 61-летний мужчина, у которого имелось хроническое заболевание легких. Отмечается, что мужчины поздно обратились за медпомощью.

Всего в Ростовской области скончались 43 человека с коронавирусной инфекцией.

За сутки количество подтвержденных случаев CОVID-19 на Дону выросло на 184 и достигло 5557. Коэффициент распространения инфекции оценивается в 1,28. Также сообщается, что за сутки выздоровели 99 пациентов, а всего выздоровевших насчитывается 2049 человек.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области снимаются некоторые ограничения, введенные для противодействия эпидемии коронавируса.