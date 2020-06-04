В Волгоградской области в рейсовом автобусе из Махачкалы нашли львенка

Волгоградские полицейские обнаружили в автобусе, следовавшем из Махачкалы в Москву, львенка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Постовые в Светлоярском районе области остановили транспортное средство для плановой проверки. В багажном отсеке внимание сотрудников правопорядка привлек деревянный ящик. Его хозяина среди пассажиров не оказалось.

38-летний водитель не смог объяснить, что внутри. Он уверял, что груз ему передали неизвестные люди, чтобы отвезти в столицу.

Вскрыв тару, полицейские увидели львенка. Документов, которые бы подтверждали законность приобретения и перевозки дикого животного, у шофера не оказалось.

Ветеринар осмотрел маленького хищника и подтвердил, что при транспортировке не соблюдались санитарные нормы. Львенок истощен и сильно напуган. Животное временно разместили в кинологическом центре Волгограда. Подъехавший туда дрессировщик забайкальского цирка Виталий Довгалюк помог подобрать львенку рацион.

Это уже второй случай за год, когда в Волгоградской области полицейские изымают нелегально перевозимого львенка.