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04.06.2020 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области в рейсовом автобусе из Махачкалы нашли львенка

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградские полицейские обнаружили в автобусе, следовавшем из Махачкалы в Москву, львенка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Постовые в Светлоярском районе области остановили транспортное средство для плановой проверки. В багажном отсеке внимание сотрудников правопорядка привлек деревянный ящик. Его хозяина среди пассажиров не оказалось.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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38-летний водитель не смог объяснить, что внутри. Он уверял, что груз ему передали неизвестные люди, чтобы отвезти в столицу.

Вскрыв тару, полицейские увидели львенка. Документов, которые бы подтверждали законность приобретения и перевозки дикого животного, у шофера не оказалось.

Ветеринар осмотрел маленького хищника и подтвердил, что при транспортировке не соблюдались санитарные нормы. Львенок истощен и сильно напуган. Животное временно разместили в кинологическом центре Волгограда. Подъехавший туда дрессировщик забайкальского цирка Виталий Довгалюк помог подобрать львенку рацион.

Это уже второй случай за год, когда в Волгоградской области полицейские изымают нелегально перевозимого львенка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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