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04.06.2020 11:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге зарегистрировано самое большое пасхальное яйцо в РФ

Текст: Юлия Резникова (Екатеринбург)
Фото: Сайт Екатеринбургской епархии Фото: Сайт Екатеринбургской епархии
Фото: Сайт Екатеринбургской епархии

Самое большое вращающееся пасхальное яйцо зарегистрировано в Реестре рекордов России. Размер яйца, установленного на территории екатеринбургского прихода в честь великомученика и целителя Пантелеимона, - 3 метра 7 сантиметров (с постаментом - 4 метра 90 сантиметров). Вес - 500 килограммов.

Фото: Из архива семьи Черных
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- Яйцо выполнено из композитных материалов, что позволило снизить массу конструкции. Скульптура оснащена металлической рамой с электроприводом и регулятором скорости вращения (от 0 до 10 оборотов в минуту), - отметили в Реестре рекордов России.

Роспись яйца выполнена группой уральских художников и представляет собой сочетание традиционного красного фона и нанесенных рисунков, имитирующих уральские камни - яшму и малахит. Крест, венчающий яйцо, а также буквы покрыты золотой поталью и украшены стразами

Необычный арт-объект, появившийся на территории храма в апреле 2020 года, - подарок для прихожан на Светлое Христово Воскресение от благотворителей. Вращающееся яйцо не демонтировали после Пасхи, и оно стало украшением храма.

Кстати

В 2019 году в Реестр рекордов России попал самый большой пасхальный кулич, испеченный в Екатеринбурге. Его приготовили к Пасхе по инициативе Фонда святой Екатерины и раздали 20 тысячам екатеринбуржцев - участникам общегородского пасхального крестного хода и подопечным Православной службы милосердия.

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