Секретариат ВОЗ не получил от США данных о выходе страны из организации

Секретариат Всемирной организации здравоохранения на данный момент не получил со стороны США каких-либо новых сведений относительно выхода Вашингтона из организации. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Что же мы имеем на данный момент? Так вот, американская сторона не представила уточняющих комментариев в связи с заявлением своего президента. По имеющейся информации, в секретариат ВОЗ в Женеве никаких дополнительных сообщений из Вашингтона на данный момент также не поступало. Со своей стороны продолжим внимательно следить за развитием ситуации, потому что речь идет не только о заявлениях в Twitter, речь идет о процедуре выхода", - сообщила Захарова.

Ранее в ВОЗ прокомментировали решение США разорвать отношения с организацией, которое, по мнению директора регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге, вызывает озабоченность. "США долгое время были партнером ВОЗ, и я много видел поддержки американского народа и как спасали жизни людей. Поэтому, действительно, вызывает озабоченность текущая ситуация, потому что сокращение финансирования повредит многим людям, это и программа вакцинации от туберкулеза и других заболеваний. Поэтому в этом смысле мы надеемся, что это сотрудничество продолжится", - цитирует слова Клюге РИА Новости.