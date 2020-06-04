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04.06.2020 16:51
Рубрика: В мире

Секретариат ВОЗ не получил от США данных о выходе страны из организации

Текст: Алексей Чуриков
Секретариат Всемирной организации здравоохранения на данный момент не получил со стороны США каких-либо новых сведений относительно выхода Вашингтона из организации. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Фото: REUTERS/Pierre Albouy Фото: REUTERS/Pierre Albouy
Фото: REUTERS/Pierre Albouy

"Что же мы имеем на данный момент? Так вот, американская сторона не представила уточняющих комментариев в связи с заявлением своего президента. По имеющейся информации, в секретариат ВОЗ в Женеве никаких дополнительных сообщений из Вашингтона на данный момент также не поступало. Со своей стороны продолжим внимательно следить за развитием ситуации, потому что речь идет не только о заявлениях в Twitter, речь идет о процедуре выхода", - сообщила Захарова.

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Ранее в ВОЗ прокомментировали решение США разорвать отношения с организацией, которое, по мнению директора регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге, вызывает озабоченность. "США долгое время были партнером ВОЗ, и я много видел поддержки американского народа и как спасали жизни людей. Поэтому, действительно, вызывает озабоченность текущая ситуация, потому что сокращение финансирования повредит многим людям, это и программа вакцинации от туберкулеза и других заболеваний. Поэтому в этом смысле мы надеемся, что это сотрудничество продолжится", - цитирует слова Клюге РИА Новости.

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