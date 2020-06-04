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04.06.2020 23:02
Рубрика: В мире

Со Флойдом прощаются как с национальным героем США

Текст: Максим Макарычев
В столице штата Миннесота, Миннеаполисе в четверг днем началась церемония отпевания Флойда. С ним прощаются как с национальным героем. Его тело находится в позолоченном гробу. Трансляцию прощания в прямом эфире проводят ведущие западные телеканалы, такие, как СNN и ВВС.
Портленд. Фото: REUTERS/Terray Sylvester Портленд. Фото: REUTERS/Terray Sylvester
Портленд. Фото: REUTERS/Terray Sylvester

В целом, отмечают наблюдатели, церемония прощания с погибшим носит явно политизированный "пиар"-характер. Отметим, что тело Флойда предадут земле не сразу, только на следующей неделе. После церемонии в Миннеаполисе гроб с его телом отправится в Рейфорд, штат Северная Каролина, где он родился, для публичного прощания и частного семейного служения в субботу, сообщает АР. Далее такая же публичная церемония состоится в понедельник в Хьюстоне, где он вырос и прожил большую часть своей жизни. Затем во вторник в церкви "Фонтан похвалы" состоится служение на 500 человек и только потом убиенного похоронят. Между тем в соцсетях некоторые пользователи предположили, что следующим в цепи подобных мероприятий после похорон станет прием президентом США Трампом семьи Флойда в Белом доме.

Фото: REUTERS
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Служение в церкви на территории Северного центрального университета в центре Миннеаполиса в четверг утром началось с чтения Священного Писания преподобным Джерри Макаффи из местной баптистской церкви. Члены семьи и друзья Джорджа Флойда прибыли в здание церкви и заняли места для участия в поминальной службе. Проститься с Флойдом изъявили желание губернатор Миннесоты Тим Уолз, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и конгрессмен Ильхан Омар, а также известный американский политик Джессика Джексон. Между тем на сайте британского издания The Guardian была распространена фотография, на которой несколько белых республиканских конгрессменов встали на колени перед зданием церкви. На колени также встали местные полицейские на пути кортежа с гробом покойного. Участникам церемонии сказали, чтобы они социально дистанцировались друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

На церемонии брат Джорджа Флойда, Филониз Флойд, сказал, что семья покойного и американское общество "добьются справедливости". Напомним, что ранее в эфире CNN он выразил мнение, что офицеры полиции, которые участвовали в инциденте, заслуживают смертной казни. Адвокат семьи, Бенджамин Крамп, сказал, что борьба за справедливость должна продолжаться "в зале суда и за его пределами". Ранее выяснилось, что у Флойда был положительный результат на коронавирус в апреле, но Крамп сказал, что "это не то, что его убило". "Это была другая пандемия, с которой мы слишком хорошо знакомы в Америке, эта пандемия расизма и дискриминации убила Джорджа Флойда", - заявил адвокат.

В частности, об этом говорит то, что адвокат Флойдов призвал американцев продолжать протестовать, пока "не будет восстановлена справедливость". При этом Крамп, явно извлекающий профессиональные выгоды из этого громкого дела, как обычно, ограничился пафосными заявлениями. Также, отметили комментаторы, решил извлечь собственную выгоду из поминальной церемонии и ректор Северного центрального университета Скотт Хаган, где прошла служба. "Прежде, чем я приму краткую молитву, я просто хочу объявить, что как президент этого заведения, я объявляю об учреждении стипендии имени Джорджа Флойда", - , сказал Хаган. Как отмечает ВВС, он бросил вызов всем ректорам университетов в США, призвав их создать аналогичные мемориальные стипендии Джорджа Флойда. Зрители в церкви встали и аплодировали Хагану.

Фото: GETTYIMAGES
Прокурор Миннесоты ужесточил обвинение в убийстве по делу Джорджа Флойда

47-летний афроамериканец Реджи Джонс, который приехал из Южной Каролины, чтобы продать футболки Джорджа Флойда возле кладбища сказал корреспонденту Tht Guardian, что никогда в жизни не видел протестов, подобных тем, что охватили США за последнюю неделю. "Некоторые вещи изменятся. Это поможет офицерам осознавать свои действия. Это позволит людям услышать нас. Услышать наш крик", - сказал торговец футболками. По его словам, "ему и его знакомым было приятно, что в четверг трое других полицейских были обвинены в пособничестве Дереку Шовену и его подстрекательстве в убийстве Флойда".

Между тем

В те минуты, когда проходила поминальная служба, в суде в связи со смертью Флойда предстали трое полицейских Миннеаполиса. Томас Лейн, Джей Александр Куэнг и То Тао были обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени. В случае осуждения им грозит до 40 лет лишения свободы. Им был установлен залог в 750 тысяч долларов. Днем ранее генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон ужесточил обвинение 44 -летнему бывшему офицеру полиции Дереку Шовену до убийства второй степени по делу 46-летнего Джорджа Флойда. Ему также грозит 40 лет тюрьмы. Стало известно, что двое из трех обвиняемых стражей порядка не успели прослужить в местной полиции и недели, находясь на испытательном сроке под руководством Шовена.

Напомним, что Шовен держал колено на шее Флойда в течение восьми минут и 46 секунд - почти три минуты после того, как умерший афроамериканец перестал реагировать на внешние факторы. Его доставили в медицинский центр округа Хеннепин на машине скорой помощи и объявили мертвым примерно через час.

В мире США Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда

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