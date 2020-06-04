Собрали из того, что было: уникальный самодельный пикап "Ладога"

В Сети появились снимки интересного самодельного пикапа под названием "Ладога".

Экземпляр был обнаружен в Санкт-Петербурге, выглядит довольно убедительно и вполне тянет на некую мелкосерийную модель. На самом деле данный образец собран из частей кузова различных отечественных автомобилей.

К примеру, кабину для транспортного средства взяли от "Москвича-2141", фары от "Волги" ГАЗ-3110, фонари от "Газели", передний бампер от ВАЗ-2110.

"Ладога" построена с использованием узлов и агрегатов легендарной Lada 4x4 (Niva). Машина оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра (83 л.с.), пятиступенчатой механической коробкой передач, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Автомобиль оборудован кенгурятником, силовыми порогами, грузовым отсеком с откидываемым задним бортом, защитной крышкой, силовым каркасом. В салоне передняя панель от "Нивы", дверные карты от "Москвича", оригинальные сиденья и центральный подлокотник.

Известно, что самодельный пикап с несущим кузовом 2004 года выпуска изготовлен в единственном виде. Он официально зарегистрирован и прошёл сертификацию в московском институте ФГУП НАМИ. Примечательно, что "Ладогу" выставляли на продажу в 2016 году за 550 тысяч рублей.