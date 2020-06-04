SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink успешно стартовала во Флориде. Запуск был осуществлен в 04.25 мск с космодрома на мысе Канаверал.

Отделившаяся после старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на баржу в Атлантическом океане, пишет РИА Новости. По данным компании SpaceX, в этот раз впервые запускаются спутники, оснащенные специальными закрылками, которые будут защищать их от солнечных лучей.

Напомним, Starlink - это спутниковая сеть следующего поколения. Данный проект был запущен в 2018 году. Всего SpaceX планирует отправить на орбиту 12 тысяч аппаратов, которые должны помочь обеспечить доступом в интернет все уголки планеты. Предыдущий запуск спутников состоялся 22 апреля.