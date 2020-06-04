США перебросили из Ирака в Сирию 30 грузовиков с военной техникой

Американцы продолжают наращивать военное присутствие в Сирии. С территории Ирака на северо-восток САР были переброшены 30 грузовиков с техникой и оборудованием. Телеканал Syria TV назвал военных США, которые находятся в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, оккупантами.

"Американцы считают, что это их земля. Они как короли там", - рассказал журналистам Абу Хамзи, один из боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ), сдавшийся правительственным силам Сирии. По словам Хамзи, военные США на своей базе в Эт-Танфе готовили людей для осуществления диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, контролируемых Дамаском.

Американцы сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа в САР, напоминает РИА Новости.