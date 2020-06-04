Техрегламент по алкоголю могут отложить

Техрегламент должен вступить в силу 9 января 2021 года. Проектом нацплана предлагается отложить этот вопрос на год - до 1 января 2022 года.

Документ содержит ряд принципиальных для рынка моментов. В частности, для пива разрешается уменьшение минимально допустимого содержания солода с 80% до 50%. Российские пивовары изначально выражали недовольство этим положением. А 3 июня совместно с производителями солода направили в адрес председателя правительства Михаила Мишустина письмо (есть в распоряжении "РГ") с просьбой ввести мораторий на введение в действие техрегламента. По мнению авторов письма, его утверждение приведет к снижению качества и безопасности производимого в странах-участницах ЕАЭС пива и будет иметь негативное воздействие на развитие российских пивоваренной, солодовенной и сельскохозяйственной отраслей.

"Если техрегламент примут в том виде, в каком он есть, и для продукта, и для потребителя это будет катастрофа, потому что под видом пива станут продавать дешевый алкогольный коктейль за те же деньги", - говорит председатель совета Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции (Союза пивоваров) Даниил Бриман. По его мнению, мораторий до 2022 года даст участникам рынка шанс донести наконец свою позицию до органов исполнительной власти и внести в документ критически важные изменения.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович напоминает, что техрегламент начали готовить еще в 2010 году, и с тех пор многие его положения устарели. Так, когда писали документ, Крым еще не входил в состав России. А именно там делают крепленое, ликерное вино с добавлением этилового спирта крепостью 12,5 градуса. Но в техрегламенте указано, что такое вино может быть крепостью не ниже 15 градусов. "То есть прекрасные вина, которые производятся на протяжении столетия и всем очень нравятся, нельзя будет изготавливать", - возмущается эксперт. И таких нюансов, по его словам, много. Поэтому техрегламент нуждается не просто в переносе сроков введения, а в кардинальном изменении.

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Также в проекте нацплана предлагается перенести сроки вступления в силу техрегламента "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Он уже вступил в силу с начала прошлого года. Но по нему предусматривался переходный период до 1 июля 2020 года, в течение которого компаниям разрешалось производить и продавать упакованную питьевую воду, имеющую уже оформленные документы об оценке соответствия. Нацпланом предлагается отодвинуть срок на 31 декабря 2021 года. Отдельные требования техрегламента технологически невыполнимы, считает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. "В частности, это неприемлемые для производителей требования по соотношению радионуклеидов в минеральных водах и по содержанию марганца. Перенос сроков позволит нам продолжить обсуждение проблемных пунктов с уполномоченными органами", - пояснил он. Кроме того, в связи с распространением COVID у производителей был риск не успеть переоформить документы.