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02.06.2020 15:08

Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики

Текст: Кира Латухина
В плане по восстановлению экономики, который правительство подготовило по поручению президента, три этапа. О них премьер-министр рассказал президенту на онлайн-встрече.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Первый этап рассчитан до конца третьего квартала. Речь идет о том, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов граждан. Второй этап - до второго квартала 2021 года. "Сделаем все, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить безработицу и повысить доходы до уровня прошлого года", - заверил Михаил Мишустин.

И наконец, третий этап - третий-четвертый кварталы 2021 года - выход на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста и сокращение бедности. "Сделаем все, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", - сказал премьер-министр.

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