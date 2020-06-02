Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики

В плане по восстановлению экономики, который правительство подготовило по поручению президента, три этапа. О них премьер-министр рассказал президенту на онлайн-встрече.

Первый этап рассчитан до конца третьего квартала. Речь идет о том, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов граждан. Второй этап - до второго квартала 2021 года. "Сделаем все, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить безработицу и повысить доходы до уровня прошлого года", - заверил Михаил Мишустин.

И наконец, третий этап - третий-четвертый кварталы 2021 года - выход на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста и сокращение бедности. "Сделаем все, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", - сказал премьер-министр.