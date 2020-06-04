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04.06.2020 11:30
Рубрика: Легковые авто

Ушел в историю старейший двигатель V8

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Bentley. Фото: Пресс-служба Bentley.
Фото: Пресс-служба Bentley.

С прекращением производства Bentley Mulsanne уходит в историю самый почтенный 8-цилиндровый двигатель для легкового автомобиля из всех когда-либо выпускавшихся.

В начале 1950-х в компании Rolls-Royce Motors (тогда владела Bentley) остро встал вопрос замены рядного шестицилиндрового двигателя, которым оснащали автомобили Rolls-Royce и затем Bentley с 1922 года.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Новый двигатель должен был быть производительнее, надежнее и непременно легче. И выпущенный в 1959 году L410 с 8 цилиндрами в V-образной конфигурации был именно таков. С той поры и до 1998 года двигатель неизменно стоял под капотом всех Rolls-Royce и Bentley.

После 1998 года, когда пути двух компаний разошлись, "восьмерка" серии L стала исключительно прерогативой флагманских Bentley. За 61 год производства двигатель постоянно совершенствовался, и из общих деталей у последнего 6.75 V8 с турбонаддувом с первым 6.25 V8 остался только алюминиевый блок цилиндров.

После прекращения производства Bentley Mulsanne знамя флагмана марки будет нести младший по рангу Flying Spur, а двигатели для всех Bentley будет поставлять Volkswagen.

#Bentley