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04.06.2020 17:57
Рубрика: Общество

Десять лет спустя

В фонде Сколково подвели итоги
Текст: Александр Емельяненков
Фонд "Сколково", развивая технологии в области искусственного интеллекта, больших данных, энергоэффективности, доказал свою интеллектуальную и финансовую эффективность. Такую оценку сделанному дал Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета Фонда "Сколково", который он возглавляет с момента создания в 2010 году.

"Десять лет назад работа началась фактически на пустом месте, - напомнил Дмитрий Медведев членам совета в режиме видеоконференции. - Но сейчас "Сколково" не только город, в котором удобно жить и работать, но и самый быстрорастущий инновационный центр России".

Фото: iStock
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Председатель фонда Аркадий Дворкович подкрепил это цифрами: "Удалось привлечь более 180 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создать около 37 тысяч новых рабочих мест, зарегистрировать только на территории иностранных государств более 650 патентов, открыть более 60 НИОКР-центров партнеров, создать региональную сеть инновационных центров, работающих по единым стандартам качества, от Владивостока до Санкт-Петербурга".

Особо был акцентирован тот факт, что инвесторами в инфраструктуру "Сколково" вложено в 2,5 раза больше средств, чем из федерального бюджета.

По мнению главы попечительского совета, "больших успехов добился Сколковский институт науки и технологий, который в прошлом году получил международное признание и вошел в топ-100 молодых университетов по одному из рейтингов".

Ректор Сколтеха Александр Кулешов этот факт подтвердил, как и то, что сообщество выпускников Сколтеха уже достигло тысячи человек, а семь из каждых десяти получивших диплом "вовлечены в инновационную деятельность, создают свои стартапы, работают в ведущих компаниях".

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Председатель Совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг привлек внимание к одной из новых инициатив, которая уже направлена на рассмотрение в правительство. По его словам, около 200 компаний из портфеля "Сколково" обладают продвинутыми технологическими решениями, но сталкиваются с проблемами при продвижении на российский и международные рынки. "Предлагаем изменить закон о Фонде "Сколково", предоставив ему право участвовать в капитале компаний", - обратился Виктор Вексельберг к членам наблюдательного совета и пояснил, для чего это нужно.

"Выборочное вхождение фонда в капитал наиболее подготовленных компаний активизирует их деятельность, - полагает глава совета директоров. - А вкупе с госструктурами создаст новые отрасли и сформирует госзаказ на передовые технологии".

Аркадий Дворкович внес предложение избрать Дмитрия Медведева, который работает сейчас в Совете Безопасности России, председателем попечительского совета фонда "Сколково" на новый срок. Члены совета предложение поддержали.

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