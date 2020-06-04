В Израиле и Швеции заряжать электромобили будет дорога

Использование электромагнитной индукции для зарядки электромобилей позволит разом решить все проблемы с их зарядкой (время простоя машины, доступность зарядных станций, несовместимость разных стандартов зарядных устройств, трудности с логистикой электротранспорта), являющиеся одними из основных барьеров на пути их массового распространения.

Кроме того, при такой концепции зарядки не нужны массивные батареи, что делает электромобили только эффективнее.

Работающий на технологией индукционной зарядки израильский стартап Electreon Wireless объявил, что уже в августе приступит к реализации концепции.

Под дорожным полотном на двухкилометровом участке дороги в черте Тель-Авива будут проложена контактная сеть из индукционных катушек, питаемая от городской электросети. А месяцем позже аналогично будет электрифицирована дорога из аэропорта в город на шведском острове Готланд (4,1 км).

В Electreon Wireless утверждают, что электрифицировать все основные дороги в Тель-Авиве по разработанной ими технологии будет стоить всего около 150 млн долларов.

Наибольшую выгоду от изобретения сулит эксплуатация беспилотного служебного транспорта - такси, небольших автобусов и служб доставки.