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03.06.2020 12:35
Рубрика: Легковые авто

В Израиле и Швеции заряжать электромобили будет дорога

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использование электромагнитной индукции для зарядки электромобилей позволит разом решить все проблемы с их зарядкой (время простоя машины, доступность зарядных станций, несовместимость разных стандартов зарядных устройств, трудности с логистикой электротранспорта), являющиеся одними из основных барьеров на пути их массового распространения.

Кроме того, при такой концепции зарядки не нужны массивные батареи, что делает электромобили только эффективнее.

Фото: скриншот с youtube.com
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Работающий на технологией индукционной зарядки израильский стартап Electreon Wireless объявил, что уже в августе приступит к реализации концепции.

Под дорожным полотном на двухкилометровом участке дороги в черте Тель-Авива будут проложена контактная сеть из индукционных катушек, питаемая от городской электросети. А месяцем позже аналогично будет электрифицирована дорога из аэропорта в город на шведском острове Готланд (4,1 км).

В Electreon Wireless утверждают, что электрифицировать все основные дороги в Тель-Авиве по разработанной ими технологии будет стоить всего около 150 млн долларов.

Наибольшую выгоду от изобретения сулит эксплуатация беспилотного служебного транспорта - такси, небольших автобусов и служб доставки.

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